Arriva "Eclissi" di Paola Turci

MILANO, 19 GEN - È "Eclissi" il nuovo singolo di Paola Turci, in radio da oggi. E' tratto dal nuovo album "Il Secondo Cuore New Edition", che contiene anche 3 nuovi inediti (tra cui il nuovo singolo) e un dvd. Gli inediti si inseriscono nel contesto dell'album che testimonia una nuova "rinascita artistica" della cantautrice con arrangiamenti moderni e testi "che esprimono un senso di nuovo inizio, di ripartenza - dice Paola Turci - .La complicità fisica è fondamentale quanto quella affettiva, in un rapporto d'amore. Ci si esplora per conoscersi, per condividere, per capirsi. Il piacere è una componente fortissima nel rapporto tra due persone perché genera confidenza e complicità". (ANSA).