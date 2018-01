Pezzali-Nek-Renga debuttano a Bologna

BOLOGNA, 19 GEN - Tutto esaurito per il primo concerto ufficiale dell'inedito trio Nek-Francesco Renga-Max Pezzali, in programma sabato 20 gennaio all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove si 'replica' il 23 febbraio. I tre artisti, reduci dall'applaudita 'data zero' ieri al PalaArrex di Jesolo (Venezia), proporranno per oltre due ore e mezza i principali successi delle loro ultraventennali carriere, reinterpretati anche in versioni inedite. Biglietto da visita di questo progetto live è stato il brano 'Duri da Battere', nuovo singolo di Max Pezzali interpretato insieme ai compagni di viaggio. Sul palco ci sarà una band di nove musicisti, frutto di un mix tra i rispettivi gruppi. Fra le versioni a tre voci delle hit, 'Gli anni' (883), 'Fatti avanti amore' (Nek) e 'Il mio giorno più bello nel mondo' (Renga). In scaletta anche brani come 'Hanno ucciso l'uomo ragno', 'L'universo tranne noi', 'Come Mai', 'Sei un mito', 'Lascia che io sia', 'Ci sarai'.