Inizia il tour del film Pagine nascoste

ROMA, 19 GEN - La scoperta di un passato privato e collettivo rimosso e poi ritrovato; la nostra storia coloniale; i razzismi di ieri collegati a quelli di oggi. E' questo l'affascinante viaggio offerto al pubblico da Pagine nascoste, il nuovo film documentario di Sabrina Varani, tratto dal nuovo romanzo di Francesca Melandri, 'Sangue giusto' (Rizzoli), che arriva nelle sale iniziando il suo tour da Roma, alla Casa del Cinema, il 22 gennaio, in occasione della settimana della Memoria. Al centro del documentario non solo la storia del libro, in cui una figlia scopre che l'anziano padre ha avuto un passato nel regime fascista, nella guerra coloniale e nelle teorie razziste sulla superiorità ariana, ma anche la vicenda privata della Melandri: l'autrice, durante la scrittura del libro, ha fatto la stessa scoperta del suo personaggio, ossia che suo padre aveva in gioventù aderito alla dittatura. Distribuito da Istituto Luce - Cinecittà, il film toccherà anche Milano, Genova, Napoli, Firenze, Torino, e poi ancora Roma.