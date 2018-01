Musica, Ultimo, mi preparo per Sanremo

MILANO, 20 GEN - E' partito ieri da Milano il cammino di Ultimo verso Sanremo: il cantautore e musicista romano, in gara tra le Nuove Proposte nel prossimo Festival, si è esibito in Santeria Social Club per quello che è stato il suo debutto ufficiale dal vivo. "Finora avevo solo aperto qualche data o fatto eventi - racconta l'artista, prima di salire sul palco - Il live è la consacrazione di un lavoro, il momento più bello per un cantautore: per me stasera è anche un modo di abituarmi al palcoscenico in vista di Sanremo". Accolto dalle ovazioni del pubblico, il 21enne romano, al secolo Niccolò Moriconi, passa in rassegna l'album di debutto 'Pianeti' senza quasi alcuna esitazione: solo per la title-track chiede alla band di quattro elementi di ripartire. Si tratta di un intoppo che non disturba la serata: anzi, mentre snocciola liriche dal palese impatto melodrammatico in uno stile che mescola canzone italiana e rap. L'apice si tocca forse con 'Il ballo delle incertezze', che Ultimo presenterà in gara a Sanremo.ò(ANSA).