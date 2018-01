Scala, Pipistrello debutta a 144 anni

MILANO, 20 GEN - Ha debuttato alla Scala a 144 anni Die Fledermaus, composizione di Johann Strauss che il sovrintendente Alexander Pereira non vuole si definisca operetta. Prima del debutto, atteso da oltre un secolo, il teatro ha però chiesto al pubblico un minuto di silenzio per i quattro operai morti nell'incidente alla Lamina di Milano e il diciannovenne deceduto nel bresciano sottolineando che la sicurezza sul lavoro è un "valore irrinunciabile". Poi è iniziata la festa del Pipistrello, adattato al pubblico milanese, con dialoghi in parte in tedesco e in parte in italiano e il comico Paolo Rossi nella parte del carceriere Frosch. Alla fine oltre sette minuti di applausi per lui, per tutto il cast (dalla soprano Eva Mei, al tenore Peter Sonn, al baritono Markus Werba), per il direttore Cornelius Meister e persino per il regista Cornelius Obonya, nonostante abbia introdotto elementi moderni come telefoni cellulari nel classico di Strauss.