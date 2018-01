Film di Valla su 'no' a Grande Guerra

ROMA, 20 GEN - I disertori, i disobbedienti, le migliaia di giovani che dissero 'no'. Nel centenario della fine della Grande Guerra, arriva in prima visione al Trieste Film Festival, negli Eventi speciali, 'Non ne parliamo di questa guerra', il nuovo film documentario di Fredo Valla, con canzoni di guerra e rivolta, che si potrà vedere il 23 gennaio, alle 20, al Teatro Miela. Autore di documentari storici, sceneggiatore di un film culto come 'Il vento fa il suo giro' e anche di 'Un giorno devi andare', Valla rende omaggio e memoria a quelli che sono forse i protagonisti meno rituali del conflitto: gli uomini e le donne che si opposero alla Grande Guerra, dall'interno e al fronte, con la disobbedienza, la rivolta, la diserzione. Un racconto duro, in cui l'Italia ha un ruolo di triste primo piano, con migliaia di processi istruiti e centinaia di esecuzioni capitali. Una storia di negazioni, fatta di ordini non eseguiti, processi ingiusti, lettere censurate, libri di storia mai scritti.