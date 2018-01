Petruzzelli, Wagner apre stagione 2018

BARI, 21 GEN - Con una bella e storica edizione dell' Olandese volante' di Wagner, prodotta dal Teatro comunale di Bologna e adattata per il palcoscenico del teatro barese, si è inaugurata la stagione lirica 2018 della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Per l'occasione l'orchestra è stata diretta dal direttore stabile dello stesso Petruzzelli Giampaolo Bisanti. Il 'dramma teatrale' musicato da Wagner racconta la storia del marinaio olandese destinato a vagare fino all' incontro con una donna disposta a sacrificarsi per dargli 'pace'. Una storia altamente simbolica - che ricorda la fuga da Riga verso Parigi dello stesso Wagner e di sua moglie - che contrappone la cupezza del marinaio olandese e del suo equipaggio fantasma alla gaiezza di una ciurma norvegese rifugiatasi in un porto del Mare del Nord durante una tempesta. E' anche un dramma che si svolge tra tre personaggi, ognuno con una sua visione del mondo, con elementi psicologici forti resi da Wagner con lunghi recitativi. Repliche il 23, 26, 27 e 28 gennaio.