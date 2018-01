Philip Glass apre Festival Bellezza 2018

ROMA, 22 GEN - Sarà Philip Glass, il più originale e influente compositore contemporaneo, a inaugurare, il 27 maggio al Teatro Romano di Verona, l'edizione 2018 del Festival della Bellezza. La manifestazione ispirata a Dante, Mozart e Shakespeare, tra le più originali del panorama nazionale, vedrà Glass sul palco accompagnato dal pianista e compositore Dennis Russell Davies e dalla pianista Maki Namekawa, nella sua unica data italiana della stagione. Glass proporrà un evento in tema col festival: un concerto, con doppio pianoforte, di sue celebri composizioni unito a riflessioni sulle sue esperienze artistiche che hanno segnato la storia della musica degli ultimi 50 anni. Capofila del minimalismo, Glass è l'autore di musica sinfonica e da camera che più ha influenzato l'evoluzione musicale contemporanea, con opere eseguite da alcuni dei maggiori interpreti e orchestre come Gidon Kremer e i Wiener Philharmoniker. Biglietti in anteprima al Verona Box Office, www.boxofficelive.it e poi su circuiti Geticket e Ticketone.