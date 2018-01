Tre Manifesti vince ai Sag Awards

LOS ANGELES, 22 GEN - A due giorni dalle nomination agli Oscar il sindacato degli attori, una delle più potenti organizzazioni di categoria a Hollywood, ha decretato i suoi vincitori, facendo chiarezza sui nomi che si faranno strada nella corsa agli Academy Awards, il prossimo marzo. Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh è il vincitore della serata del 21 gennaio. Tre le statuette conquistate: miglior cast, migliore attrice drammatica, Frances McDormand e migliore attore non protagonista, Sam Rockwell. Anche Gary Oldman, ha confermato di essere in netto vantaggio nella corsa all'Oscar grazie alla sua interpretazione di Winston Churchill in L'ora più buia. L'attore ha vinto la statuetta andata al migliore attore drammatico battendo fra gli altri anche Timothée Chalamet, candidato per il film di Luca Guadagnino Chiamami con il tuo nome. Allison Janney è stata giudicata la migliore delle attrici non protagoniste per il suo ruolo di madre terribile in I, Tonya.