Sag, premi a Claire Foy e Nicole Kidman

LOS ANGELES, 22 GEN - Oltre ai premi cinema, il sindacato degli attori ha decretato i suoi vincitori per il piccolo schermo. Claire Foy, meravigliosa regina Elisabetta in The Crown (Netflix) ha battuto la favorita Elisabeth Moss per The Handmaid's Tale (Hulu, in Italia su Tim Vision), il cui cast si è visto battuto dai colleghi di This Is Us, nella categoria migliore insieme di una serie drammatica. This is us ha portato anche alla vittoria di Sterling K. Brown, per il suo ruolo di figlio adottivo e ansioso padre di famiglia nel potente dramma famigliare in onda in Italia su FoxLife. Per le categorie Outstanding Performance in a Television Movie or Limited Series: Nicole Kidman e Alexander Skarsgård per il dramma sulla violenza domestica Big Little Lies. Infine il premio commedia televisiva è andato al cast di Veep e alla protagonista, Julia Louis-Dreyfus. William H. Macy ha vinto come migliore attore in una serie comica per Shameless e Morgan Freeman è stato onorato con il Life Achievement Award.