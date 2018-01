Baglioni racconta Sanremo a Franceschini

ROMA, 22 GEN - Incontro al Mibact fra il ministro Dario Franceschini e il direttore artistico di Sanremo, Claudio Baglioni, che ha raccontato i contenuti della 68/a edizione del festival (6-10 febbraio). Erano presenti il direttore di Rai1 Angelo Teodoli, Filippo Sugar per Siae, Enzo Mazza per la Fimi, Mario Limongelli per i Produttori musicali indipendenti, Roberto Razzini per la Federazione editori musicali, Vincenzo Spera per Assomusica. Baglioni ha esposto le novità e sottolineato la forte impronta italiana che ha voluto dare a questa edizione che vede la musica popolare tornare al centro. Franceschini ha sottolineato lo straordinario valore culturale della musica d'autore, ricordando come, "grazie alla legge sullo spettacolo dal vivo, recentemente approvata, siano stati compiuti importanti passi in avanti per il settore musicale a partire dal riconoscimento, non solo formale, della musica popolare come forma d'arte e parte integrante del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese".