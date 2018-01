Here and Now famiglia vista da Alan Ball

ROMA, 22 GEN - Hbo ha diffuso il trailer ufficiale della nuova serie Here and Now, fissando il debutto per il prossimo 11 febbraio (in Italia andrà in onda su Sky Atlantic dal 27 dello stesso mese), con protagonisti due mostri sacri come i premi Oscar Holly Hunter e Tim Robbins. Il drama celebra il ritorno sul piccolo schermo di Alan Ball, storica mente dietro i successi di Six Feet Under e True Blood e del film American Beauty (ottenne l'Oscar per la la sceneggiatura), qui alle prese una famiglia disfunzionale, progressista e multietnica apparentemente perfetta, i Bishop: Greg (Tim Robbins) sua moglie Audrey (Holly Hunter). Poi ci sono i loro quattro figli, tre di loro adottati dal Vietnam, dalla Liberia e dalla Colombia, e una biologica. La vita della famiglia va avanti pare senza intoppi, ma nulla è come sembra. Finché uno dei ragazzi, Ramon (Daniel Zovatto) inizia a vedere cose agli altri invisibili e ritiene che qualcosa o qualcuno stia provando a comunicare con lui. Poteri soprannaturali o malattia mentale?