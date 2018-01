Musica e cinema, torna il Seeyousound

TORINO, 22 GEN - Prende il via il 26 gennaio a Torino la 4/a edizione di Seeyousound - International Music Film Festival, primo festival italiano dedicato al rapporto tra musica e film. I film in programma in 10 giorni sono 62, suddivisi in 4 sezioni competitive, 2 rassegne fuori concorso e 1 retrospettiva, accompagnati da panel, incontri e eventi. In programma una anteprima internazionale, una europea e 27 italiane. L'inaugurazione del festival, al Cinema Massimo, con la proiezione del capolavoro svedese 'Ingeborg Holm' di Victor Sjostrom. Lo stesso giorno il Museo del Cinema, con cui Seeeyousound collabora, apre la mostra '#SoundFrames' dedicata proprio a cinema e musica. Il festival, dedicato alla giornalista Francesca Evangelista morta di recente in un incidente stradale, collabora anche con il Circolo dei Lettori, nelle cui sale si tengono le proiezioni dei film. "Abbiamo potenziato laboratori e master class - dice il direttore Maurizio Pisani - per contribuire a formare gli operatori culturali del futuro".