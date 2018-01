A Sundance, biopic Oscar Wilde e Colette

ROMA, 22 GEN - Dal Sundance Film Festival due film arrivano in sala con Vision Distribution nel 2018. Si tratta di due biopic, uno su Oscar Wilde e l'altro su Colette. "The Happy Prince" vede il debutto di Rupert Everett alla regia e racconta gli ultimi giorni di vita di Oscar Wilde, scrittore e poeta irlandese costretto all'esilio in Italia, Belgio e Francia a causa della sua omosessualità. Nella pellicola Oscar Wilde è interpretato dallo stesso Rupert Everett, con lui attori del calibro di Colin Firth, Emily Watson, Colin Morgan e Miranda Richardson. Il film è coprodotto con l'italiana Palomar di Carlo Degli Esposti. Il biopic sull'autrice francese Colette, invece, ripercorre la giovinezza di Gabrielle (Keira Knigthtley), modesta ragazza di campagna andata in sposa a l'aristocratico Henry Gauthier- Villars (Dominc West), un uomo violento e prepotente. Colette si oppone al marito coltivando la sua arte e pubblicando i capolavori letterari che le varranno la candidatura al Premio Nobel.