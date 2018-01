Intesa su rimborsi biglietti Modigliani

GENOVA, 22 GEN - Una collaborazione tra Fondazione Palazzo Ducale e Associazioni dei Consumatori porterà entro breve alla firma di un Protocollo d'Intesa per consentire ai visitatori della mostra 'Modigliani' di ottenere dei risarcimenti dopo la scoperta che i quadri erano falsi. Lo hanno annunciato Palazzo Ducale e Assoutenti dopo l'esito positivo di un incontro avvenuto nei giorni scorsi. E' stato definito un percorso condiviso che consenta ai visitatori della mostra "Modigliani", tenutasi a Palazzo Ducale tra marzo e luglio 2017, di "ricevere tempestivamente corrette indicazioni e risposte nella tutela dei loro diritti a seguito delle recenti notizie giudiziarie" si legge in una nota. Chi desidera informazioni sul caso Modigliani e sulle modalità per ottenere il rimborso del biglietto è invitato a contattare il numero verde 800.199.633 o a scrivere a rimborsi@consumatoriliguria.it messi a disposizione dalle associazioni dei consumatori.