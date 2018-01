Solaris diventa mostra Centro Zeffirelli

FIRENZE, 22 GEN - 'Un nuovo volo su Solaris': questo il nome del progetto artistico interdisciplinare che dal 28 maggio animerà a Firenze gli spazi del Centro per le arti dello spettacolo Franco Zeffirelli e che sarà realizzato in collaborazione con il Museo Anatolij Zverev (Museo Az) di Mosca. A bordo della stazione spaziale di 'Solaris', film del 1972 diretto da Andrej Tarkovskij, si erano ammirati i capolavori dell'arte europea occidentale e la Trinità del pittore russo Andrej Rublev. In occasione di 'Un nuovo volo su Solaris' verranno esposti i migliori lavori della collezione del Museo Az, opere di artisti contemporanei allo stesso regista. Nello spazio espositivo del Centro Zeffirelli saranno presentati 34 quadri, due sculture e un'installazione video costituita da fotografie e da frammenti cinematografici legati alla biografia di Tarkovskij.