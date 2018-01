Gattinoni sfila alle Terme Diocleziano

ROMA, 22 GEN - La maison Gattinoni ha scelto di presentare la nuova collezione di haute couture, la cui sfilata nell'ambito delle manifestazioni di Altaroma è prevista per il 27 gennaio alle 21, in un sito archeologico tra i più suggestivi della capitale: l'Aula Ottagona - Ex Planetario del Complesso Monumentale delle Terme di Diocleziano- Museo Nazionale Romano. "Un sito archeologico di rara bellezza, nel cuore della capitale, prestigioso per storia ed eleganza architettonica. L'Aula Ottagona, fastoso ambiente, si palesa come scenografia ideale di inaspettate creazioni couture" sottolinea un comunicato della maison diretta da Guillermo Mariotto.