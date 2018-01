Arte: 4 nuove acquisizioni Accademia

VENEZIA, 23 GEN - Nel bicentenario della prima apertura pubblica del museo, le Gallerie dell'Accademia di Venezia hanno aumentato il proprio patrimonio artistico con quattro eccezionali acquisizioni, rese possibili dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con la collaborazione di Venetian Heritage e Venice in Peril Fund (Londra). Si tratta di dipinti di Giorgio Vasari (La Speranza), Bernardo Strozzi (frammento della Parabola del banchetto di nozze), Pietro Bellotti (Autoritratto come allegoria dello Stupore) e diciotto disegni di Francesco Hayez per il dipinto "La distruzione del tempio di Gerusalemme". Le acquisizioni verranno presentate ufficialmente il 26 gennaio prossimo.