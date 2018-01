Sette nuove fragranze da Louis Vuitton

ROMA, 23 GEN - Louis Vuitton apre un nuovo capitolo olfattivo con Le Jour Se lève, sette fragranze composte a Grasse, a Les Fontaines Parfumées, atelier creativo del matre parfumeur di Louis Vuitton, Jacques Cavallier Belletrud. La collezione ha un nome evocativo che raccoglie infatti le sensazioni dell'orizzonte che emerge dietro le cime delle montagne all'alba, filtrato attraverso i rami degli alberi, sfiorando l'oceano o un deserto sabbioso. La luce fresca dei primi raggi del mattino e l'umida rugiada hanno ispirato il maestro profumiere, partito con la scelta di uno dei suoi ingredienti preferiti: il mandarino, frutto pervaso dal sole ancora più sfaccettato del profumato bergamotto. Come richiamo alla freschezza ha aggiunto Jasmine Sambac dalla Cina, stessa varietà utilizzata per i tè verdi in Asia, ingrediente che appare spesso nei profumi di Vuitton. Una sensazione fluida di fiori in acqua avvolge la formula: gelsomino, magnolia, osmanto tinto di albicocca, un accordo di ribes nero. Infine un coro di muschi.