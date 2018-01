13 nomination per La forma dell'acqua

(ANSA) LOS ANGELES, 23 GEN - La Forma dell'acqua di Guillermo del Toro è il film che colleziona più candidature per l'edizione numero 90 degli Academy Awards, sono tredici le nomination per il film del regista messicano. La lotta per mettere in bacheca più di un Oscar è serratissima e vede Tre manifesti a Ebbing, Missouri ottenere 7 nomination, Dunkirk 8, e L'Ora più buia 6. Sono questi i titoli più accreditati per la serata più importante per il mondo del cinema, il 4 marzo.