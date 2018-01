Sami Modiano, dal lager alla vita

ROMA, 23 GEN - "Come posso dimenticare?" E' la frase che torna nella testimonianza intrisa di tragedia, umanità e speranza di Sami Modiano, uno dei pochi sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz Birkenau, che si racconta nel documentario "Tutto davanti a questi occhi", di Walter Veltroni. Il film, non fiction, prodotto da Sky in collaborazione con Palomar, in onda nella Giornata della Memoria, il 27 gennaio in prima serata su Sky Tg24 e Sky Cinema Hits, e nella stessa serata anche su Rai3, Iris e La7, ha debuttato in anteprima all'Auditorium Parco della Musica di Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una proiezione salutata alla fine da un lunghissimo applauso con tutta la platea in piedi. In sala, fra gli altri, anche l'ex presidente della Repubblica Napolitano, la sindaca Raggi, i ministri Franceschini, Madia, Fedeli; il governatore del Lazio Zingaretti, il capo della polizia Gabrielli e, fra gli altri, il premio Oscar Piovani, Baudo, Zavoli.