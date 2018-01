Incidente Turandot, Regio regala Mozart

TORINO, 23 GEN - E' Mozart l'omaggio che il Teatro Regio di Torino intende fare agli spettatori della Turandot interrotta per l'incidente di scena in cui sono rimasti lievemente feriti due coristi. Per chi giovedì scorso è stato costretto a tornare a casa alla fine del secondo atto, l'ente offre la possibilità di assistere gratis a Le nozze di Figaro del 3 luglio, con la direzione di Sperenza Scappucci e la regia Elena Barbalich, o al Don Giovanni diretto da Daniele Rusioni e firmato da Michele Placido (4 luglio). Per il Regio di Torino, "la possibilità di assistere gratuitamente a una delle opere più conosciute di Mozart è il modo migliore per dimostrare l'attenzione nei confronti del nostro affezionato pubblico". Altri teatri, ricorda ancora l'ente, "in casi analoghi non hanno ritenuto fosse opportuna alcuna forma di compensazione". Per usufruire dell'omaggio, sarà necessario presentarsi alla biglietteria del Teatro dal primo al 28 febbraio con il biglietto del 18 gennaio o il relativo tagliando di abbonamento.