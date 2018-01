Antonio Grimaldi e la sua army couture

(ANSA) PARIGI, 23 GEN - La Cambogia e il fascino dei templi di Angkor Wat, le risaie e le terrazze vietnamite, tra luci di lanterne e stradine dalle architetture mistiche. Antonio Grimaldi, in passerella a Parigi, al Palais des Beaux Arts, con la sua collezione di haute couture per l'estate 2018, si lascia ispirare dal vento d'Oriente innalzando le divise militari a un gioco di alta sartoria. Guarda alla cittadina Hoi An, nella costa centrale del Vietnam, ex città portuale che rappresenta un mix di epoche e stili, dai templi cinesi in legno ai colorati edifici coloniali francesi. Ma il riferimento principale sono le Heroic Mothers of Vietnam, quelle madri eroiche che in tempo di guerra scendevano al fronte con tutta la forza possibile per difendere il loro territorio. Così le donne di Grimaldi marciano in passerella, portando una collezione "army" in chiave couture in cui le salopette sono sorrette da bretelle di cristallo che svelano la schiena, e le camicie sono impreziosite con ricami in platino .