"Testimone del tempo" di Red Canzian

ROMA, 23 GEN - Il 16 febbraio esce il nuovo album di inediti di Red Canzian, "Testimone del tempo" (BGM). Contiene il brano "Ognuno ha il suo racconto" con cui il bassista storico dei Pooh parteciperà al 68° Festival di Sanremo. "Testimone del tempo" conterrà 13 brani che riassumono il viaggio della carriera di Red Canzian, con riferimenti ai suoi inizi all'insegna del rock, e vanta testi firmati da Renato Zero, Ivano Fossati, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Fabio Ilacqua, Vincenzo Incenzo, Gabriele Cannarozzo e Miki Porru. "Alla fine del viaggio ci vuole coraggio... - dice Canzian del suo nuovo progetto solista - per ripartire e guardare verso un orizzonte diverso... e le forze e le certezze le riconosci nelle passioni dell'inizio, in quella musica che, da ragazzino, ti ha fatto sognare di diventare, un giorno, una rockstar".