I 90 anni di Minnie, stella a Hollywood

ROMA, 23 GEN - Una stella sulla Hollywood Walk of Fame: è il regalo ricevuto da Minnie, mitico personaggio dei fumetti e cartoni Disney, per i suoi 90 anni. Alla cerimonia hanno partecipato Robert A. Iger, Presidente e Ceo Disney, nonché fan di Minnie da sempre, e Katy Perry, giudice della trasmissione di Abc "American Idol". La stella dedicata a Minnie dalla Hollywood Chamber of Commerce è stata inserita nella categoria Motion Pictures, vicino a El Capitan Theatre. "Minnie Mouse è stata una star e un'icona della moda fin dalla sua prima apparizione nell'indimenticabile classico d'animazione Steamboat Willie - ha detto Iger -. Protagonista di oltre 70 film, nella sua lunga carriera Minnie ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, suscitando gioia ed emozioni ovunque. Siamo entusiasti che la sua enorme influenza culturale e i suoi numerosi traguardi vengano oggi premiati con una stella a lei dedicata sulla Hollywood Walk of Fame".