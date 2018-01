Star Soy Luna, paura non mi ferma

ROMA, 23 GEN - A 18 anni Karol Sevilla è un'adolescente con il piglio di ''una guerriera - Come dice lei stessa -. La parola paura non è nel mio vocabolario''. Un carattere che sicuramente le serve per vivere la popolarità internazionale come protagonista di Soy Luna, la telenovela argentina di Disney Channel hit in tutto il mondo. Ora Karol, insieme a Ruggero Pasquarelli, e il resto del cast sono in Italia per le tappe del tour europeo di Soy Luna Live. Si comincia il 24 gennaio a Torino, poi Roma, Napoli, Firenze, Milano, Padova e Bologna. La serie, iniziata nel 2016 (la terza stagione debutterà in Italia a fine maggio) viene trasmessa in 150 Paesi. Un successo che ha confermato lo status di pop idol (quasi 12,5 milioni di followers in totale sui social) per l'abruzzese 24enne Ruggero Pasquarelli: ''Il tour andrà avanti fino a dicembre. Poi non so cosa succederà - spiega l'attore e cantante -. Io però ho tanta voglia di tornare in Italia, voglio ricominciare a parlare bene italiano e dedicarmi alla mia musica''.