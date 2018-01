'Il Trittico' di Puccini a Modena

MODENA, 24 GEN - Con 'Il Trittico' di Giacomo Puccini, capolavoro costituito dai tre atti unici (Il Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi), il 26 gennaio alle 20 riprende la stagione lirica del Teatro Comunale di Modena. Si tratta dell'apprezzato allestimento della regista Cristina Pezzoli realizzato proprio al teatro modenese nel 2007 e ora ripreso in occasione dei 100 anni dalla prima assoluta al Metropolitan di New York nel 1918. L'opera sarà diretta da Aldo Sisillo con l'orchestra regionale dell'Emilia Romagna. Il cast, numerosissimo, prevede per i ruoli principali due nomi di prestigio internazionale come Ambrogio Maestri (Michele nel Tabarro e Gianni Schicchi) e Anna Pirozzi (Giorgetta nel Tabarro e Suor Angelica). 'Il Trittico' verrà replicato il 28 e poi si sposterà nei teatri di Piacenza (2 e 4 febbraio), Reggio Emilia (25 e 27/2) e Ferrara (3 e 4 marzo).