A teatro Gifuni, Crippa, Cappuccio

ROMA, 24 GEN - Fabrizio Gifuni in 'Freud o l'interpretazione dei sogni' di Stefano Massini per la regia di Federico Tiezzi e Maddalena Crippa alla vigilia del Giorno della memoria con 'Matilde e il tram per San Vittore' di Renato Sarti, entrambi a Milano; 'Il nome della rosa' di Umberto Eco portato in scena da Leo Muscato con Luigi Diberti e Luca Lazzareschi e la coppia Anna Galiena-Corrado Tedeschi in una 'Notte di follia' della regista francese Josiane Balasko, tutti a Roma; Ruggero Cappuccio che torna nella sua Napoli con 'Desideri mortali, oratorio profano per Giuseppe Tomasi di Lampedusa' e Donatella Finocchiaro con Fabio Troiano nel 'Lampedusa' di Anders Lustgarten, a Cagliari: sono alcuni degli spettacoli teatrali in cartellone nel prossimo week end.