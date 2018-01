Le Jour Se Lève, nuova fragranza LV

ROMA, 24 GEN - Nel 2016, la Maison Louis Vuitton si è avventurata in un nuovo territorio creativo dando vita a sette fragranze inconfondibili, pensate come tanti inviti al viaggio. Sette concentrati di emozioni, composti a Grasse presso Les Fontaines Parfumées, l'atelier creativo del Maître Parfumeur di Louis Vuitton, Jacques Cavallier Belletrud. Oggi, la collezione di deliziosi profumi accoglie una nuova creazione di Jacques Cavallier Belletrud, una fragranza che irradia luminoso ottimismo e prende il nome di Le Jour Se Lève. È il preciso istante, proprio prima di una partenza, che Jacques Cavallier Belletrud ha desiderato catturare. Una freschezza confortante, al tempo stesso gentile e tonificante, radiosa e umida di rugiada per cui ha scelto uno dei suoi ingredienti preferiti: il mandarino. Le Jour Se Lève porta un sorriso sulle labbra e ispira chi lo indossa ad alzarsi presto e avviarsi verso nuovi orizzonti, per seguire la promessa di avventura fino alla luce successiva dell'alba.