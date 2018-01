Festival d'inverno, boom cinema italiano

ROMA, 24 GEN - E' boom del cinema italiano nei festival d'inverno: ben 20 titoli italiani sono stati selezionati per l'edizione del 2018 dei Festival di Rotterdam e di Göteborg, al via quasi in contemporanea, rispettivamente dal 24 gennaio e dal 26 gennaio. All'International Film Festival di Rotterdam (24 gennaio-4 febbraio) i titoli italiani in gara sono 11 tra film, documentari e cortometraggi. Nove i titoli italiani selezionati al Festival di Göteborg (26 gennaio-5 febbraio). "Due festival storicamente attenti allo scouting di talenti - osserva l'Istituto Luce-Cinecittà che ha coordinato la partecipazione delle pellicole - ci dicono che il nostro cinema, all'inizio del 2018, ha delle buone chiavi".