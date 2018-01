Moda: accordo di licenza Lapo-Pharrel

MILANO, 24 GEN - Lapo Elkann e Pharrell Williams uniscono le forze: Italian Independent e Billionaire Boys Club, il brand creato dal cantante e produttore americano, hanno deciso di firmare un accordo di licenza per creare e distribuire in co-branding abbigliamento e occhiali con una collezione che sarà svelata il prossimo giugno. "Siamo tutti entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo nel settore occhialeria con Italia Independent - ha commentato Pharrell -. Lapo è un amico da anni e sono orgoglio di poter finalmente collaborare con lui su questo progetto". "I due team creativi - ha aggiunto Lapo, fondatore e direttore artistico di Italia Independent - lavoreranno con grande empatia per la realizzazione di una collezione" con "prodotti cool e fortemente desiderabili, in linea con i criteri di qualità che trainano le due aziende". Si tratta di una collaborazione, ha spiegato l'ad di Italian Independent Giovanni Carlini, "nata per il mercato globale"