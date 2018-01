A Bologna tour Premiata Forneria Marconi

BOLOGNA, 24 GEN - A 14 anni dall'ultimo album di inediti, PFM-Premiata Forneria Marconi è tornata sulle scene internazionali con 'Emotional tattoos', pubblicato contemporaneamente in due versioni diverse tra loro, una italiana e una inglese. Mercoledì 31 gennaio il gruppo sarà in concerto al teatro Duse di Bologna, 'debutto' italiano 2018 di un tour internazionale che toccherà anche Usa, Sud America, Olanda e Regno Unito. Intanto, dopo 'Quartiere generale', è in rotazione radiofonica 'La lezione', il secondo singolo tratto dall'album, scelto anche come brano di chiusura del film 'Anima' (regia di Rosario Montesanti e Pino Amendola, in uscita in porimavera). Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard, per 'Photos of ghosts', e vincendo un disco d'oro in Giappone. Di recente è stata premiata con la posizione numero 50 nella 'Royal Rock Hall of Fame' dei 100 artisti più importanti del mondo.