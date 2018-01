Antonio Ligabue al Museo del Presente

RENDE (COSENZA), 24 GEN - Il Museo del Presente rende omaggio al genio di Antonio Ligabue nato a Zurigo nel 1899 e morto a Gualtieri nel 1965, considerato come uno dei maggiori artisti del Novecento. Fino al 17 febbraio, le sale espositive della struttura rendese ospiteranno, per la prima volta in Calabria, una mostra monografica dedicata al pittore che a Gualtieri, piccolo comune in provincia di Reggio Emilia, chiamavano "el matt". La mostra, curata dall'Associazione N.9, in collaborazione con la Casa Museo Ligabue di Gualtieri e con il patrocinio ed il contributo del Comune di Rende, propone ai visitatori oltre 40 opere dell'artista.