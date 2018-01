Cartoon su bimbe sopravvissute a lager

ROMA, 24 GEN - L'incontro notturno fra Andra, 4 anni e Tati, 6 con la mamma, entrata di nascosto nel Kinderblock (il blocco dei bambini) di Auschwitz Birkenau per portare alle figlie un pezzo di pane. Sono fra le prime, emozionanti immagini mostrate in Rai, durante la presentazione del palinsesto del servizio pubblico per la Giornata della Memoria, di La stella di Andra e Tati, il cartone animato di Rosalba Vitellaro e Alessandro Belli, sulla vera storia di Alessandra e Tatiana Bucci, deportate nel lager con la nonna e la madre nel 1944 e miracolosamente scampate, come la mamma. ''E il primo cartone europeo sulla Shoah, un tema raramente toccato in cartoon, proprio per la difficoltà di trovare una chiave adatta ai bambini. Qui ci si riesce grazie a tanti talenti'' spiega Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi. L'anteprima del cartoon sarà a Torino in aprile a Cartoons on the bay. ''Abbiamo dato a Rosalba e Alessandro tutta la nostra fiducia'' dice Andra Bucci, commossa, come la sorella dopo la breve proiezione.