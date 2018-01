'Conviviando' a Milano arte della tavola

MILANO, 24 GEN - Legata ai riti del potere, sfarzosa come il regno di un monarca, color pastello per rispecchiare i gusti di una regina, rivoluzionaria, essenziale, scarna quando il gesto del mangiare potrebbe non esistere più: è l'arte della tavola tra passato e futuro che viene celebrata al Palazzo Reale di Milano nella mostra 'Conviviando', promossa in occasione di Homi, il salone degli stili di vita di FieraMilano (26-29 gennaio). L'esposizione, che si terrà dal 25 gennaio al 15 febbraio e che è prodotta in collaborazione con Comune di Milano e Marie Claire Maison, porta nell'appartamento del Principe di Palazzo Reale lo stile dello stare a tavola in tre secoli di storia e per come è stato raccontato attraverso pellicole indimenticabili. Ogni stanza ospita una tavola apparecchiata secondo il gusto e la moda di un determinato periodo storico.