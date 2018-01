Sanremo, racconto social dei Casa Surace

ROMA, 24 GEN - I Casa Surace, fenomeno social dell'ultimo anno - e ospiti della Vita in diretta il 25 gennaio alle 16 su Rai1 - saranno il volto dell'attività digitale della rete ammiraglia Rai per il Festival di Sanremo (6-10 febbraio). Il gruppo piace a 1.414.631 persone su Facebook ed è seguito da 1.457.056 persone. Su Instagram i followers sono 234 mila. Nel corso della settimana del Festival, la compagine comica produrrà in esclusiva per RaiPlay alcune clip giornaliere per raccontare l'atmosfera della città dei fiori. In più, sempre ai Casa Surace è affidata la conduzione delle interviste esclusive agli artisti presenti al Festival, che verranno trasmesse live su Facebook ogni pomeriggio dal 6 all'11 febbraio.