Giorno memoria: in sala La Testimonianza

ROMA, 24 GEN - La strenua ricerca della verità da parte di un famigliare dei sopravvissuti alla Shoah è al centro de 'La testimonianza', in sala dal 25 gennaio con la Lab 80 Film anche in occasione del Giorno della Memoria. Il film del regista israeliano Amichai Greenberg (titolo originale The Testament), già selezionato nella Sezione Orizzonti dell'ultimo Festival di Venezia e distribuito in Italia da Lab 80 film, è il racconto della strenua ricerca della verità da parte di un famigliare di sopravvissuti alla Shoah. Ovvero da parte di Yoel, studioso e ricercatore che vive in Austria ed è più che mai deciso a bloccare una importante speculazione edilizia pur di dimostrare l'esistenza di una strage di ebrei dimenticata. Così l'uomo finisce per diventare protagonista di un vero e proprio thriller. Da un lato la battaglia legale contro un'importante famiglia di industriali e, dall'altro, i segreti sulla propria famiglia che Yoel scopre facendo ricerche. Sullo sfondo un silenzio che sembra impossibile da spezzare