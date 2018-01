Brachetti, a 60 anni con nuovo tour

TORINO, 24 GEN - Parte da Torino, con 12 date, dal 26 gennaio al 4 febbraio (le ultime due aggiunte a richiesta), il tour italiano dell'ultimo spettacolo di Arturo Brachetti 'Solo', dopo essere stato per 40 giorni a Parigi e in altre città francesi, e prima di cominciare un nuovo tour per l'Europa e poi partire per Cina e Giappone. Ancora una volta Brachetti, il trasformista più veloce al mondo, sta 'solo' sul palcoscenico per 90 minuti senza intervallo, con i suoi 60 personaggi, raccontando un lungo sogno ambientato in una casetta immaginaria, una scatola di stanze dove rivivono i ricordi, le paure e le gioie di una vita. "Ho 60 anni e volevo provarmi ancora con un assolo - ha detto questa sera l'attore tra una prova e l'altra - è una grande fatica fisica e mentale, ma bellissima. Spero vengano anche i ragazzi a vedermi, loro che sono così diversi da noi, nati nella velocità. Sono un po' preoccupato per loro, mi sembra abbiano un blocco di creatività, si copiano tra loro più che abbandonarsi ai loro pensieri".