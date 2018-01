Perù, scoperte rovine Inca vicino Cusco

ROMA, 24 GEN - In Perù notevoli costruzioni di origine Inca sepolte per decenni sono state scoperte grazie ad attività di scavo e restauro nel settore di Qentepata, nel Parco archeologico di Chinchero che si trova a un'ora dalla città di Cusco. Lo riferiscono media locali. I resti ritrovati erano stati ricoperti da terra e rifiuti generati dalla costruzione di case private e del museo di Chinchero. Nell'area sono state ritrovate mura risalenti al periodo Inca, una struttura che forma un acquedotto per l'irrigazione dei campi e il perimetro di alcune stanze. Il restauro del settore di Qentepata è un progetto pluriennale iniziato nel 2013. Dopo oltre quattro anni di lavoro, entro la metà di quest'anno il restauro dovrebbe essere completato.