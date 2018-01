LowLow-Riki e gravidanze adolescenziali

ROMA, 24 GEN - Astro nascente della scena rap italiana uno, fenomeno pop in grado di diventare in pochi mesi l'artista italiano con più dischi venduti del 2017 l'altro. Le rime dissacranti, quasi violente del primo incontrano la scrittura generazionale del secondo. Messaggi incrociati sui social hanno preparato in questi giorni l'arrivo di 'Sbagliato', il nuovo singolo di LowLow/Riki, in uscita venerdì 26 gennaio, che sarà contenuto nel nuovo album del rapper previsto da Sugar entro il 2018. In pochi giorni Riki ha composto l'inciso che andava a completare le strofe di LowLow e, grazie alla produzione di Fish - coautore del brano - e Marco Zangirolami, il brano ha preso forma. Lo storytelling tratta un tema importante come quello delle gravidanze adolescenziali: LowLow si cala nei panni di Clara, una ragazza come tante, amica della Lara che abbiamo incontrato ne 'Il sentiero dei nidi di ragno', che rimane incinta del suo ragazzo.