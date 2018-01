Let It Shine primo singolo di Gentile

ROMA, 24 GEN - Let It Shine è il primo singolo di Gentile, appena uscito. E' un brano che porta il livello onirico del sogno e dell'ebbrezza da alcool su un groove alternative blues fraseggiato e incalzante. Il sound si esprime attraverso la contaminazione di più generi tutti riassunti in una forma rock, a volte noise. Let it Shine è una sintesi di ascolti, passioni e tormenti orchestrati insieme da melodie gospel e suoni aggressivi ed elettrici. Gentile è un ragazzo di Roma sud cresciuto nella musica punk rock, passando per il metal, il funk e le melodie soul per poi condensare tutto in un'energia nuova durante la sua crescita professionale. Giovedì 25 gennaio verrà presentato live per il Giovedissimo de Le Mura a Roma. Durante il concerto Gentile presenterà in anteprima i brani contenuti nel suo primo EP, in uscita in primavera.