Filosofo Pievani intervista Frankenstein

ROMA, 25 GEN - A 200 anni dal romanzo di Mary Shelley, Frankenstein e la sua 'creatura' rivivono in scena in una 'mostruosa' Intervista impossibile. Interpretato da Tommaso Ragno, volto di tv e cinema e studioso del romanzo, Frankenstein sarà intervistato dal filosofo delle scienze Telmo Pievani, il 29/1 al WeGil di Roma, in un insolito viaggio tra le conquiste della genetica, affrontate con la lente della grande letteratura. Una lettura-spettacolo, primo di una serie di incontri per tutto il 2018, in cui "Frankenstein, o meglio la sua Creatura - dice Pievani - si sottopone non troppo pazientemente alle domande di un filosofo della scienza interessato a conoscere i segreti su come resuscitare la vita animale. Il mostro più famoso del mondo, dopo tante interpretazioni semiserie del suo personaggio, simbolo di una scienza che si spaventa delle sue possibilità più ardite, vorrebbe per una volta sottrarsi agli stereotipi, sapere se l'avventura che lo ha assemblato al mondo sia contro-natura, imparare i segreti del Dna".