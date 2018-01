Vanoni-Bungaro-Pacifico, inedito trio

ROMA, 25 GEN - Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico: un trio inedito al Festival di Sanremo, fortemente voluto dal direttore artistico Claudio Baglioni. Si tratta di una delle rare volte in cui un'artista italiana si esibisce all'Ariston con gli autori della canzone in gara, "Imparare ad amarsi". Il brano, infatti, porta la firma di Tony Bungaro, Gino Pacifico, Cesare Chiodo e Antonio Fresa. Il progetto nasce da un'idea del produttore Mario Lavezzi e della stessa artista, che ha sempre avuto grande considerazione degli autori. Per Ornella Vanoni questa è l'ottava partecipazione al Festival (la prima nel 1965 con "Abbracciami forte" e l'ultima nel 1999 con "Alberi" insieme ad Enzo Gragnaniello). Per Bungaro si tratta della quarta partecipazione (4 i premi della Critica vinti in gara e come autore), mentre per Pacifico questa è la seconda (con la prima, nel 2004, ha vinto il premio per la miglior musica).