Riccardo va all'inferno approda a Mosca

ROMA, 25 GEN - 'Riccardo va all'inferno', musical dark-psichedelico di Roberta Torre, sarà in concorso al Moscow International Film Festival (19-26 aprile). La rivisitazione pop del "Riccardo III" di Shakespeare ci porta in un fantastico regno alle porte di una città di nome Roma. Qui vive in un decadente castello la nobile famiglia Mancini, che gestisce un florido traffico di droga e di malaffare. Riccardo Mancini (Massimo Ranieri) è da sempre in lotta con i fratelli per il comando della famiglia, dominata dagli uomini, ma retta nell'ombra dalla potente regina madre (Sonia Bergamasco). Un oscuro incidente ha reso zoppo e storpio Riccardo fin dalla tenera età, minando fortemente la sua salute mentale e obbligandolo a trascorrere anni in un ospedale psichiatrico. Tornato a casa, apparentemente guarito, Riccardo inizia a tramare per assicurarsi la corona. Nel cast del film, distribuito da Medusa, anche Silvia Gallerano, Ivan Franek, Silvia Calderoni. Le musiche e le canzoni originali sono di Mauro Pagani.