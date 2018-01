Maxxi, confermati Melandri e il cda

ROMA, 25 GEN - "Ho avuto il grandissimo onore di essere stata riconfermata con tutto il cda per il prossimo quinquennio. Ringrazio il ministro Franceschini". Questo l'annuncio di Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxxi, presentando alla stampa il bilancio 2013-2017 del museo romano. "Seppure fondamentale, non ci siamo seduti sul sostegno del Mibact, incrementando del 40% le risorse private", ha proseguito, sottolineando che "in cinque anni i visitatori totali sono stati 1 milione e 740 mila, sfruttando la leva della gratuità in molti progetti per formare nuovo pubblico". Nel quinquennio il Maxxi ha organizzato 114 mostre e 2472 attività educative, acquisendo inoltre 169 nuove opere per la collezione permanente. Per il 2018 ci saranno 10 nuove mostre, 4 focus sulla collezione, 3 progetti speciali e la collezione a Palazzo Barberini.