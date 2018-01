Berlino da Italia film giovani criminali

ROMA, 25 GEN - Dopo Figlia Mia di Laura Bispuri, in concorso,- un altro film italiano arriva al festival di Berlino edizione 68 (15-25 febbraio), annunciato nella sezione Panorama. E' La terra dell'abbastanza, una sorta di romanzo di formazione criminale, esordio alla regia di due ventottenni romani, i fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo. E' la storia di Mirko e Manolo, due giovani amici della periferia romana. Bravi ragazzi fino al momento in cui, guidando a tarda notte, investono un uomo e decidono di scappare. La tragedia si trasforma in un apparente colpo di fortuna: l'uomo che hanno ucciso è il pentito di un clan criminale di zona e facendolo fuori i due ragazzi si sono guadagnati un ruolo, il rispetto ed il denaro che non hanno mai avuto. Oltre ai protagonisti Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti e Milena Mancini compaiono nel cast in una versione del tutto inedita anche Luca Zingaretti e Max Tortora. Il film è prodotto da Pepito Produzioni con Rai Cinema e con il sostegno del Mibact e Regione Lazio.