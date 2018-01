Aufreiter,Urbino anticipa Raffaello 2020

URBINO, 25 GEN - La Galleria Nazionale delle Marche darà il via in anticipo alle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Raffaello, che cadono nel 2020: "nell'ottobre 2019 - ha annunciato il direttore Peter Aufreiter - a Palazzo Ducale ci sarà una grande mostra intitolata 'Raffaello e i suoi amici di Urbino". L'idea è di "far sentire che l'atmosfera vissuta da Raffaello è ancora la stessa nella sua città. Lo scambio di opere sta andando avanti bene, anche se la diplomazie dei prestiti e' complicata e per ora riservata. Non abbiamo tante opere da scambiare - ha ammesso -, ma comunque punteremo su Urbino città di Raffaello". Molte, e a volte curiose, le mostre in programma nel 2018, tra cui 'I giardini del Duca' che da marzo a giugno darà accesso al restaurato giardino pensile; Gio' Pomodoro da aprile a luglio; arte contemporanea allo Spazio K da febbraio a dicembre; 'Federico da Montefeltro e l'Oriente' dal 22 luglio al 23 ottobre; 'Giovanni Santi e la corte di Urbino' in autunno.