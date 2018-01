Tanti amici e vip a funerali di Mondella

ROMA, 25 GEN - Tanti gli amici e i rappresentanti del mondo della musica che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Michele Mondella, morto a Roma per un improvviso malore a 70 anni. Nella parrocchia del Preziosissimo sangue in via Flaminia Vecchia a Roma al funerale dello storico promoter, accanto alla moglie Silvana e ai figli, c'erano Fiorello, Antonello Venditti, Gianni Morandi, Gigi D'Alessio, Luca Carboni, Mariella Nava, Amedeo Minghi, Mimmo Locasciulli, Ambrogio Sparagna, Vincenzo Mollica, Renato Zero, Walter Veltroni, Giorgio Assumma. "Non mi vengono mai le parole giuste - ha detto Giorgia -, ci manca già moltissimo, la sua ironia, la sua bravura, la sua umanità e la sua amicizia".