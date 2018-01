Si chiude la saga di Maze Runner

ROMA, 25 GEN - Maze Runner: La Rivelazione, terzo e ultimo capitolo della saga diretta da Wes Ball ispirata ai bestseller fantascientifici di James Dashner, scorre come l'olio per il pubblico a cui è destinata, ovvero gli young-adult. Il film, uno dei più attesi nel 2018, in sala dal 1 febbraio con la 20th Century Fox, vedrà questa volta i giovani protagonisti impegnati nella ricerca di una cura per l'Eruzione, il morbo che conduce gli 'infetti', ormai la maggior parte dell'umanità, alla follia. Vediamo così Thomas (Dylan O'Brien) e i Radurai unire le forze con i ribelli del "Braccio Destro" per salvare l'amico Minho, rapito durante lo scontro a fuoco dalle truppe del W.C.K.D. (World In Catastrophe: Killzone Experiment Department). Nel frattempo il giovane Velocista, a capo del gruppo di adolescenti sopravvissuti alla prigionia della Radura e alla disperata fuga nel deserto, è determinato a trovare una cura contro il virus mortale che si è abbattuto sul pianeta.