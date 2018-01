Carnevale, in scena 'La Venexiana'

VENEZIA, 25 GEN - "La Venexiana", capolavoro della commedia rinascimentale e ritenuto il più importante testo teatrale della Venezia del '500, verrà portato in scena per la prima volta nelle sale di un palazzo della città dei Dogi, dal 2 al 18 febbraio, nel quadro delle iniziative promosse dal Teatro Stabile del Veneto per il Carnevale. Per la "Venexiana", grazie alla rinnovata collaborazione tra lo Stabile e il Polo Museale del Veneto, sarà una sorta di "ritorno a casa", visto che la commedia, di autore anonimo, avrebbe raccontato una vera "istoria" che contrappone due nobildonne appartenenti al miglior patriziato lagunare dell'epoca, una vedova di un importante uomo politico l'altra sposa di un potente magistrato della Serenissima. La rappresentazione, con la regia di Giuseppe Emiliani, accompagnerà lo spettatore lungo le sale del palazzo quasi a vivere "una sensazione filmica" della storia narrata.